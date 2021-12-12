Крянин считает, что лыжник Большунов пока находится не в оптимальной форме

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов на данный момент находится не в оптимальной форме. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин.

Большунов занял 12-е место в гонке на 15 км свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Швейцарии.

"Если он (Большунов - прим. ТАСС) вышел на старт, он делал проработку. Все мы понимаем, что Большунов еще не в оптимальной форме и ему нужны эти старты, тренерский штаб принял решение, что такой старт нужен. Главное, к февралю подойти в оптимальной форме, зная, что у него были передряги в подготовительный период. Надеюсь, он наберет оптимальную форму, ту базу, которая у него есть", - сказал Крянин.

Позднее в воскресенье пройдет женская гонка на 10 км.