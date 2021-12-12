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Биатлон

Драчев: биатлонист Томшин обладает большим потенциалом

В воскресенье Томшин в составе команды России занял третье место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Австрии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Василий Томшин обладает большим потенциалом. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира, бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

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Российские биатлонисты Томшин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Даниил Серохвостов заняли третье место в эстафетной гонке 4x7,5 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Томшин бежал штрафной круг после стрельбы из положения "стоя".

"Василий Томшин хорошо бежит на высоте и хорошо стреляет. Просто сегодня такой день, сразу в бой, идет первым рядом с лучшими (Томшин подошел ко второму огневому рубежу на первой позиции - прим. ТАСС), просто немножко психологически тяжело. Но, как говорят, за битого двух небитых дают, поэтому мы уверены, что у этого парня большой потенциал, как и у Серохвостова. Этих ребят, конечно, надо накатывать на эстафеты, за счет них биатлонисты наберут уверенность для других гонок", - сказал Драчев.

Следующий этап Кубка мира пройдет во французском Анси 16-19 декабря.

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