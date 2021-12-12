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Хоккеиста "Ак Барса" Воронкова увезли на носилках во время матча с "Салаватом Юлаевым"

Нападающий может пропустить Кубок Первого канала
Дмитрий Воронков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Дмитрий Воронков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 12 декабря. Нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Воронков был увезен на носилках со льда во время домашнего матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги с "Салаватом Юлаевым".

В конце второго периода Воронков получил удар в голову от форварда уфимцев Петра Хохрякова и покинул лед на носилках. Хохряков получил удаление до конца игры.

Воронков был вызван в сборную России на Кубок Первого канала, который пройдет с 15 по 19 декабря в Москве. В нынешнем сезоне в 36 матчах он набрал 11 очков по системе "гол+пас" (6+5).

После второго периода счет 3:2 в пользу "Салавата Юлаева". Воронков стал автором одного из голов казанского клуба.

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