Хоккеиста "Ак Барса" Воронкова увезли на носилках во время матча с "Салаватом Юлаевым"

ТАСС, 12 декабря. Нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Воронков был увезен на носилках со льда во время домашнего матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги с "Салаватом Юлаевым".

В конце второго периода Воронков получил удар в голову от форварда уфимцев Петра Хохрякова и покинул лед на носилках. Хохряков получил удаление до конца игры.

Воронков был вызван в сборную России на Кубок Первого канала, который пройдет с 15 по 19 декабря в Москве. В нынешнем сезоне в 36 матчах он набрал 11 очков по системе "гол+пас" (6+5).

После второго периода счет 3:2 в пользу "Салавата Юлаева". Воронков стал автором одного из голов казанского клуба.