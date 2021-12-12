"Спартак" одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:2 обыграл "Автомобилист" из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Мегаспорт".
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Йори Лехтеря (5-я минута), Иван Дроздов (7 и 60), Вячеслав Солодухин (8) и Тим Хеед (15). У проигравших отличились Райан Спунер (7) и Патрис Кормье (9).
После третьей пропущенной шайбы вратарь "Автомобилиста" Дмитрий Шикин был заменен на Владимира Галкина. Ворота "Спартака" во втором матче подряд защищал Андрей Сковронский. В дебютном матче 23-летнего вратаря красно-белые 10 декабря обыграли "Йокерит" из Хельсинки со счетом 2:0.
"Спартак" одержал третью победу подряд и набрал 45 очков после 40 матчей. Столичная команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые 20 декабря на выезде сыграют с петербургским СКА.
"Автомобилист" с 39 очками после 39 встреч располагается на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда из Екатеринбурга 21 декабря примет "Барыс" из Нур-Султана.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|39
|18
|4
|2
|2
|4
|9
|118-93
|54
|2
|СКА
|38
|19
|2
|3
|3
|2
|9
|118-80
|53
|3
|Динамо М
|38
|22
|2
|1
|1
|1
|11
|128-91
|52
|4
|ЦСКА
|38
|15
|7
|3
|1
|1
|11
|94-82
|52
|5
|Северсталь
|39
|15
|3
|5
|2
|3
|11
|96-86
|51
|6
|Локомотив
|39
|17
|2
|1
|3
|4
|12
|95-84
|47
|7
|Спартак
|40
|16
|5
|0
|2
|1
|16
|100-99
|45
|8
|Торпедо
|38
|17
|1
|0
|3
|2
|15
|98-90
|41
|9
|Динамо Мн
|38
|13
|4
|0
|4
|3
|14
|108-119
|41
|10
|Сочи
|39
|12
|3
|1
|3
|1
|19
|91-108
|34
|11
|Витязь
|39
|8
|1
|2
|5
|5
|18
|96-120
|32
|12
|Динамо Р
|37
|9
|1
|1
|5
|3
|18
|73-112
|30
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|39
|24
|2
|4
|0
|1
|8
|138-94
|61
|2
|Трактор
|41
|17
|5
|6
|1
|2
|10
|120-99
|59
|3
|Ак Барс
|38
|16
|3
|4
|0
|5
|10
|91-85
|51
|4
|Салават Юлаев
|38
|20
|2
|1
|2
|1
|12
|104-74
|49
|5
|Авангард
|39
|20
|1
|1
|1
|1
|15
|111-89
|46
|6
|Сибирь
|40
|17
|1
|3
|1
|3
|15
|88-84
|46
|7
|Автомобилист
|39
|14
|2
|1
|3
|2
|17
|116-106
|39
|8
|Барыс
|39
|11
|3
|3
|2
|2
|18
|102-119
|38
|9
|Нефтехимик
|39
|12
|2
|2
|2
|3
|18
|93-115
|37
|10
|Амур
|40
|10
|2
|4
|2
|3
|19
|79-99
|37
|11
|Куньлунь
|39
|7
|1
|1
|1
|4
|25
|87-154
|23
|12
|Адмирал
|39
|6
|0
|3
|3
|2
|25
|65-125
|23