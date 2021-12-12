"Спартак" одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:2 обыграл "Автомобилист" из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Мегаспорт".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Йори Лехтеря (5-я минута), Иван Дроздов (7 и 60), Вячеслав Солодухин (8) и Тим Хеед (15). У проигравших отличились Райан Спунер (7) и Патрис Кормье (9).

После третьей пропущенной шайбы вратарь "Автомобилиста" Дмитрий Шикин был заменен на Владимира Галкина. Ворота "Спартака" во втором матче подряд защищал Андрей Сковронский. В дебютном матче 23-летнего вратаря красно-белые 10 декабря обыграли "Йокерит" из Хельсинки со счетом 2:0.

"Спартак" одержал третью победу подряд и набрал 45 очков после 40 матчей. Столичная команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые 20 декабря на выезде сыграют с петербургским СКА.

"Автомобилист" с 39 очками после 39 встреч располагается на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда из Екатеринбурга 21 декабря примет "Барыс" из Нур-Султана.