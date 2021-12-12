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КХЛ

"Спартак" одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Красно-белые на своей площадке победили "Автомобилист"
Вячеслав Солодухин ("Спартак") и Дмитрий Шикин ("Автомобилист") Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Вячеслав Солодухин ("Спартак") и Дмитрий Шикин ("Автомобилист")
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:2 обыграл "Автомобилист" из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Мегаспорт".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Йори Лехтеря (5-я минута), Иван Дроздов (7 и 60), Вячеслав Солодухин (8) и Тим Хеед (15). У проигравших отличились Райан Спунер (7) и Патрис Кормье (9).

После третьей пропущенной шайбы вратарь "Автомобилиста" Дмитрий Шикин был заменен на Владимира Галкина. Ворота "Спартака" во втором матче подряд защищал Андрей Сковронский. В дебютном матче 23-летнего вратаря красно-белые 10 декабря обыграли "Йокерит" из Хельсинки со счетом 2:0.

"Спартак" одержал третью победу подряд и набрал 45 очков после 40 матчей. Столичная команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые 20 декабря на выезде сыграют с петербургским СКА.

"Автомобилист" с 39 очками после 39 встреч располагается на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда из Екатеринбурга 21 декабря примет "Барыс" из Нур-Султана.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит391842249118-9354
2СКА381923329118-8053
3Динамо М3822211111128-9152
4ЦСКА381573111194-8252
5Северсталь391535231196-8651
6Локомотив391721341295-8447
7Спартак4016502116100-9945
8Торпедо381710321598-9041
9Динамо Мн3813404314108-11941
10Сочи391231311991-10834
11Витязь39812551896-12032
12Динамо Р37911531873-11230
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург392424018138-9461
2Трактор4117561210120-9959
3Ак Барс381634051091-8551
4Салават Юлаев3820212112104-7449
5Авангард3920111115111-8946
6Сибирь401713131588-8446
7Автомобилист3914213217116-10639
8Барыс3911332218102-11938
9Нефтехимик391222231893-11537
10Амур401024231979-9937
11Куньлунь39711142587-15423
12Адмирал39603322565-12523

 

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