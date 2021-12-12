Гончаренко рассказал, где футбольный клуб "Краснодар" проведет зимние сборы

ТАСС, 12 декабря. Футбольный клуб "Краснодар" проведет первый зимний сбор в ОАЭ, второй и третий пройдут в Испании. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Виктор Гончаренко.

В воскресенье "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Нижним Новгородом" со счетом 0:0 в матче 18-го тура РПЛ. Этот тур стал последним для команд перед зимней паузой.

"12 января вылетаем в Объединенные Арабские Эмираты, это первый наш сбор. Второй и третий сборы будут в Испании", - сказал Гончаренко.

"Краснодар" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.