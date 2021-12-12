Протесты "Мерседеса" по итогам Гран-при Абу-Даби "Формулы-1" отклонены

ТАСС, 12 декабря. Международная автомобильная федерация (FIA) отклонила протест команды "Мерседес" на результаты гонки последнего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба FIA.

"Несмотря на просьбу "Мерседеса" изменить итоговую классификацию согласно позициям, которые участники занимали по итогам предпоследнего круга, этот шаг, по мнению стюардов, эффективно сокращает гонку и, следовательно, неуместен. Соответственно, протест отклонен", - говорится в заявлении.

За пять кругов до финиша с трассы вылетел канадец Николас Латифи ("Уильямс"), из-за чего была выпущена машина безопасности. В момент нахождения автомобиля безопасности между нидерландцем Максом Ферстаппеном и британцем Льюисом Хэмилтоном были пять пилотов - британец Ландо Норрис, испанец Фернандо Алонсо, француз Эстебан Окон, монегаск Шарль Леклер и немец Себастьян Феттель. На предпоследнем круге перед рестартом этим гонщикам было разрешено вернуться в круг, обогнав лидирующего Хэмилтона и автомобиль безопасности. На рестарте, который был дан за круг до клетчатого флага, Ферстаппен обогнал Хэмилтона и завоевал чемпионский титул.

После гонки "Мерседес" подал протест на итоги. В команде считали, что результат гонки должен быть засчитан по предпоследнему кругу. Также "Мерседес" подал протест на попытку обгона машины Хэмилтона Ферстаппеном во время нахождения на трассе автомобиля безопасности. Этот протест был отклонен ранее в воскресенье.

Перед началом последнего, 22-го этапа Ферстаппен и Хэмилтон имели по 369,5 очка. После заключительной гонки на счету нидерландца стало 395,5 очка, британец отстал на 8 баллов.