Гончаренко: "Краснодар" потерял много очков в первой части сезона со слабыми командами

ТАСС, 12 декабря. Футбольный клуб "Краснодар" был нестабилен в первой части Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за того, что плохо играл в матчах с несильными соперниками. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко.

В воскресенье "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Нижним Новгородом" со счетом 0:0 в матче 18-го тура РПЛ.

"Мы имели большое территориальное преимущество в первом тайме, не хватало смелости, во втором тайме она появилась, - сказал Гончаренко. - Начали смелее атаковать на большей скорости, лучше переходы стали получаться. Мы очень хотели выиграть, несмотря на то что кадрово тяжело нам было. Хорошую игру провели молодые футболисты, они справились с волнением. Предпосылки для победы были, мы ее заслужили, но футбол, может быть, жесток был, нужно дальше двигаться".

"Хотелось бы, конечно, завершить эту часть чемпионата на третьем месте в таблице. Те качели, которые у нас были, - что мы можем ярко сыграть с сильным соперником, а потом потерять очки, - преследовали нас, мы были нестабильны. Мы говорим о том, что иногда снижаем уровень по отношению к сопернику, соперник снижает уровень, а мы за ним. Нужно научиться держать нужный уровень, это позволило бы больше очков набрать", - добавил Гончаренко.

"Краснодар" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.