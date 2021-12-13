Соперник "Зенита" по стыковым матчам Лиги Европы определится по итогам жеребьевки

В сезоне-2021/22 впервые пройдет жеребьевка стыковых матчей, эту стадию также можно считать 1/16 финала. На ней в турнире сыграют 16 команд: восемь клубов, занявших вторые места на групповом этапе Лиги Европы, а также восемь команд, ставших третьими в группах Лиги чемпионов. По итогам этого раунда победители присоединятся в 1/8 финала к восьми клубам, которые выиграли свои группы в Лиге Европы. Проигравшие команды завершат выступление на международной арене в сезоне-2021/22.

"Зенит" вошел в число участников стыковых игр, заняв третье место в группе H Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом", английским "Челси" и шведским "Мальмё". В этом квартете петербуржцы набрали пять очков, тогда как команды из Турина, Лондона и Мальмё по итогам группового этапа имели в своем активе 15, 13 и одно очко соответственно.

При жеребьевке в число сеяных команд попали занявшие вторые места в группах Лиги Европы испанские "Бетис" и "Реал Сосьедад", португальская "Брага", хорватское "Динамо" (Загреб), итальянские "Лацио" и "Наполи", греческий "Олимпиакос" и шотландский "Рейнджерс". Несеяными во время предстоящей процедуры будут клубы, ставшие третьими в группах Лиги чемпионов. В их число, помимо "Зенита", вошли итальянская "Аталанта", испанские "Барселона" и "Севилья", германские "Боруссия" (Дортмунд) и "Лейпциг", португальский "Порту", а также молдавский "Шериф". В соперники российскому клубу достанется одна из сеяных команд, первый матч петербуржцы как несеяные проведут дома 17 февраля 2022 года, ответная игра пройдет на выезде 24 февраля.