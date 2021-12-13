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Летние олимпийские виды спорта

Штангистка Тё заявила, что вернула серебро чемпионата Европы и теперь ждет золотую награду

Ранее Европейская федерация тяжелой атлетики приняла официальное решение о передаче золотой медали российской спортсменки

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Российская штангистка Ольга Тё, чей результат на апрельском чемпионате Европы в Москве стал лучшим после дисквалификации Боянки Костовой из Азербайджана, вернула серебряную медаль и теперь находится в ожидании золота. Об этом она сообщила ТАСС.

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Костова в столице России стала победительницей в весовой категории до 59 кг. В конце сентября Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала спортсменку до 2029 года за нарушение антидопинговых правил. Второе место в Москве заняла Тё, третьей стала француженка Дора Чакунте, четвертой - россиянка Александра Козлова. Европейская федерация тяжелой атлетики уже приняла официальное решение о передаче чемпионского титула российской спортсменке.

"Я отдала серебряную медаль, теперь должен произойти обмен, мне должны вручить золотую. Все официальные процедуры уже прошли", - сказала Тё.

Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин сообщил ТАСС, что привез на чемпионат мира в Ташкенте ранее принадлежавшую Тё серебряную награду и передал ее представителям международной федерации.

В субботу Тё на чемпионате мира в Ташкенте завоевала бронзовую награду.

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Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
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