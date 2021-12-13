Российские конькобежцы завоевали олимпийские лицензии в командных гонках

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту на этапе Кубка мира в канадском Калгари завоевала олимпийские лицензии в мужской и женской командной гонках для участия в Играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).

В мужской командной гонке в Калгари Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Данила Семериков заняли четвертое место (3 минуты 39,548 секунды). Женская команда в составе Елизаветы Голубевой, Натальи Ворониной и Евгении Лаленковой также стала четвертой (2.58,790). Эти результаты позволили российским спортсменам отобраться на Олимпиаду.

Всего на этапе Кубка мира в Калгари российские конькобежцы завоевали семь медалей - три золотые и четыре бронзовые.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.