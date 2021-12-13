МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов открыл офис в Майами. Об этом Нурмагомедов рассказал на пресс-конференции.

Нурмагомедов является владельцем лиги смешанных единоборств Eagle FC (EFC).

"У нас есть площадка в Майами, которую мы строили год, у нас есть дом, - сказал Нурмагомедов. - Мы будем там проводить турниры EFC. Поэтому нет такого, что у нас есть офис в Майами, мы не привязаны, планируем провести там восемь-десять турниров в следующем году".

Нурмагомедову 33 года, он завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах на его счету 29 побед и ни одного поражения.