{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА
Обновлено 

Хабиб Нурмагомедов открыл офис в Майами

В следующем году в этом городе планируется проведение 8-10 турниров EFC
Хабиб Нурмагомедов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов открыл офис в Майами. Об этом Нурмагомедов рассказал на пресс-конференции.

Нурмагомедов является владельцем лиги смешанных единоборств Eagle FC (EFC).

"У нас есть площадка в Майами, которую мы строили год, у нас есть дом, - сказал Нурмагомедов. - Мы будем там проводить турниры EFC. Поэтому нет такого, что у нас есть офис в Майами, мы не привязаны, планируем провести там восемь-десять турниров в следующем году".

Нурмагомедову 33 года, он завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах на его счету 29 побед и ни одного поражения.

Теги
ММА
Лига чемпионов
Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу проведут заново
Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу проведут заново
Читать полностью