РФС подписал новый контракт с тренером сборной России по пляжному футболу Лихачевым

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) заключил новое соглашение с главным тренером национальной сборной по пляжному футболу Михаилом Лихачевым. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Новый контракт будет действовать до конца 2023 года.

Лихачеву 43 года, он возглавляет сборную России с 2010 года. Под руководством Лихачева сборная России завоевала три золотые и две бронзовые медали чемпионатов мира, пять раз выиграла Евролигу, четырежды стала сильнейшей на Межконтинентальном кубке, выиграла первые Европейские игры, стала двукратным обладателем Кубка Европы, а также дошла до финала на первых Всемирных пляжных играх.

В минувшем сезоне сборная России завоевала золотые медали чемпионата мира в России и выиграла Межконтинентальный кубок в Катаре.