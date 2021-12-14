Писарев: техком РФС не стал оценивать работу Карпина в отборе на чемпионат мира

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) не стал оценивать работу тренерского штаба национальной команды во главе с Валерием Карпиным по итогам групповой стадии отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом журналистам сообщил тренер российской сборной Николай Писарев.

Заседание технического комитета состоялось во вторник. Карпин на нем отсутствовал. Вместо главного тренера отчет представил его помощник Писарев.

"Все обсудили, заслушали тренерский отчет. Оценки не выносились. Были пожелания, все было позитивно", - сказал Писарев.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка. 24 марта россияне сыграют с поляками в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира. Победитель матча между командами России и Польши сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии.

Карпин возглавил сборную России 26 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова.