Чемпионка Европы Косторная заявила, что останется в фигурном катании еще на четыре года

ТАСС, 14 декабря. Чемпионка Европы Алена Косторная не планирует завершать карьеру в фигурном катании в течение следующего олимпийского цикла. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".

Днем ранее стало известно, что фигуристка из-за травмы кисти пропустит чемпионат России, который является отборочным турниром к Олимпийским играм в Пекине.

"Спасибо, что верите в меня. Мне очень приятно получать от вас такую добрую энергетику. Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, ведь я остаюсь в фигурном катании еще на четыре года", - написала Косторная.

Косторной 18 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при сезона-2019/20. В текущем сезоне она стала второй на этапе во Франции и третьей - на этапе в Канаде.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Кортине д'Ампеццо и Милане.