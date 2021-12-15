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НХЛ

Шайба Подколзина помогла "Ванкуверу" одержать пятую победу подряд в НХЛ

Встреча против "Коламбуса" завершилась со счетом 4:3
Василий Подколзин ("Ванкувер") AP Photo/Jay LaPrete
Описание
Василий Подколзин ("Ванкувер")
© AP Photo/Jay LaPrete

ТАСС, 15 декабря. "Ванкувер" обыграл "Коламбус" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Бо Хорват (28, 60-я минуты), Элиас Петтерссон (45) и Василий Подколзин (50). У проигравших отличились Эрик Робинсон (5, 17) и Макс Доми (12).

Для 20-летнего Подколзина, который проводит дебютный сезона в НХЛ, эта шайба стала шестой в регулярном чемпионате. Также российский нападающий сделал две результативные передачи.

"Ванкувер" одержал пятую победу в пяти матчах под руководством Брюса Будро, который сменил на посту главного тренера Трэвиса Грина. Канадская команда набрала 28 очков после 30 игр и занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе. "Коламбус" располагается на пятой строчке турнирной таблице Столичного дивизиона.

В следующем матче "Ванкувер" 17 декабря на выезде сыграет с "Сан-Хосе". "Коламбус" в этот же день в гостях встретится с "Эдмонтоном".

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