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Допинг в спорте

Минспорт призвал атлетов быть внимательными в вопросах антидопинга

Олег Матыцин заявил, что нужно избегать даже минимальных претензий
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российским спортсменам нужно быть максимально внимательными, чтобы избежать минимальных претензий со стороны антидопинговых организаций. Об этом на заседании круглого стола в Госдуме заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Не могу не остановиться на проблеме антидопинговой работы, - сказал Матыцин. - Внимание к нам не снижается, хотя отмечаю конструктивное и спокойное взаимодействие со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Но нужно максимально внимательно подходить ко всем вопросам, чтобы избежать даже минимальных претензий".

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями WADA на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступают без национального флага и государственного гимна.

Теги
ДопингМатыцин, Олег Васильевич
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