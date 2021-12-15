Минспорт призвал атлетов быть внимательными в вопросах антидопинга

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российским спортсменам нужно быть максимально внимательными, чтобы избежать минимальных претензий со стороны антидопинговых организаций. Об этом на заседании круглого стола в Госдуме заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Не могу не остановиться на проблеме антидопинговой работы, - сказал Матыцин. - Внимание к нам не снижается, хотя отмечаю конструктивное и спокойное взаимодействие со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Но нужно максимально внимательно подходить ко всем вопросам, чтобы избежать даже минимальных претензий".

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями WADA на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступают без национального флага и государственного гимна.