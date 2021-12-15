Майгуров: российские биатлонисты показали удовлетворительный результат на старте сезона

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) считает удовлетворительным выступление сборной страны на первых международных стартах. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Виктор Майгуров.

Российские биатлонисты на этой неделе выступят на этапе Кубка мира в во французском Анси, который станет четвертым по счету в нынешнем сезоне. На прошедших этапах Кубка мира у российской команды три призовых места, все - в эстафетах.

"Результаты нас удовлетворяют", - сказал Майгуров.

В общем зачете Кубка мира лучшей российской биатлонисткой сейчас является Ульяна Нигматуллина (Кайшева), занимающая 13-е место, лучшим биатлонистом - Эдуард Латыпов (6-е место).