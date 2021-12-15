Пропускающий предновогодние старты лыжник Устюгов приедет на сбор в Зеефельд 16 декабря

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира Сергей Устюгов, который до конца года не примет участие ни в одном официальном старте, 16 декабря приедет на сбор в австрийский Зеефельд, где будет тренироваться вместе с другими лыжниками из своей группы. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России Сергей Турышев.

В минувшее воскресенье Устюгов занял третье место в гонке свободным стилем на 15 км на этапе Кубка мира в Швейцарии. Победу одержал норвежец Симен Крюгер, второе место занял его соотечественник Йоханнес Клебо. После финиша Устюгов жаловался на боли в боку. Позже стало известно, что россиянин пропустит этап Кубка мира в германском Дрездене, который пройдет 18-19 декабря, и "Тур де Ски", запланированный на 28 декабря - 4 января.

На вопрос, будет ли Устюгову предоставлен небольшой отпуск во второй половине декабря, Турышев ответил следующее: "Сергей поедет вместе со всеми на сбор в Зеефельд. Сбор начнется 16 декабря".

В группу, которую тренируют Маркус Крамер и Турышев, кроме Устюгова также входят Глеб Ретивых, Христина Мацокина, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Евгений Белов, Алиса Жамбалова и Юлия Ступак.

Ретивых и Мацокина с 18 по 19 декабря планируют выступить на спринтерском этапе Кубка мира в германском Дрездене.