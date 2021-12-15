{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Третьяк посетовал на отсутствие стабильности у российских вратарей, играющих в КХЛ

Президент Федерации хоккея России отметил, что если на Олимпиаду приедут игроки из НХЛ, то проблем с голкиперами в сборной не будет

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Выступающие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) российские голкиперы не отличаются стабильностью, в отличие от их соотечественников, играющих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В сборную России на Кубок Первого канала приглашены голкиперы Иван Федотов (ЦСКА), Александр Самонов (СКА) и Тимур Билялов ("Ак Барс").

"Посмотрим, кто проявит себя из них на Кубке Первого канала. Как известно, вратарь - 60% успеха, и, к сожалению, те вратари, на которых мы надеемся, показывают неровный, нестабильный результат, а вратаря оценивают по стабильности в матчах. [Сергей] Наумов (тренер вратарей сборной России - прим. ТАСС), надеюсь, подскажет им", - сказал Третьяк.

"Если игроки НХЛ поедут на Олимпиаду, то проблем с вратарями у нас не будет", - добавил он.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичКХЛ
Олимпиада-2022 в Пекине
Вяльбе рассказала о медальном плане российских лыжников на Олимпиаду
На соревнованиях в Пекине планируется завоевать как минимум одну золотую медаль
Читать полностью