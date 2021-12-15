Дюков: доходы РФС в 2022 году превысят 10 млрд рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Доходы Российского футбольного союза (РФС) в 2022 году превысят 10 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции по итогам исполкома сообщил президент РФС Александр Дюков.

В 2021 году РФС планировал получить порядка 4,5 млрд рублей от коммерческой деятельности.

"Вы прекрасно знаете, что на протяжении трех лет, несмотря на пандемию, нам ежегодно удавалось увеличивать нашу доходную часть и поступления в РФС. Эти средства нужны, прежде всего, для инвестиций в массовый футбол и его развитие, подготовку спортивного резерва. 2021 год в этом плане стал успешным: наша доходная часть выше на 2,5 млрд, чем в 2020 году. Этот год мы заканчиваем с доходами в 9,5 млрд", - сказал Дюков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Если говорить о следующем годе, мы ставили перед собой задачу сохранить размер поступлений. Но мы даже ожидаем небольшой рост. В 2022 году доходы Российского футбольного союза превысят 10 млрд рублей", - добавил глава РФС.