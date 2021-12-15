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Кубок Первого канала

Михайлов: сборная России во всех компонентах переиграла канадцев

В среду россияне победили команду Канады со счетом 4:3 в матче Кубка Первого канала
Борис Михайлов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Борис Михайлов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею во всех компонентах превзошла команду Канады в матче Кубка Первого канала. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

В среду россияне обыграли канадцев со счетом 4:3 в матче открытия Кубка Первого канала - второго этапа Евротура. Голкипер сборной России Иван Федотов был признан лучшим игроком встречи.

"Победа россиян закономерна. По мышлению, по катанию - во всех компонентах игры мы переиграли канадцев, - сказал Михайлов . - Некоторые нюансы были, но в целом переиграли. Команды оставили о себе очень хорошее впечатление, наши немного в завершении были сильнее, и хорошо сыграл вратарь [Иван] Федотов".

В следующем матче Кубка Первого канала россияне сыграют 16 декабря против команды Швеции (начало - 18:30 мск). Канадцы со шведами встретятся 17 декабря. Турнир завершится в воскресенье.

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