Нападающий "Вашингтона" Кузнецов в третий раз за 2021 год попал в ковид-протокол НХЛ

ТАСС, 16 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов включен в ковид-протокол НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Кузнецов в третий раз за 2021 год попал в данный протокол. Впервые он был в списке отстраненных с 20 января по 7 февраля, позднее россиянин подтвердил, что перенес коронавирус. Второй раз он находился в ковид-протоколе в мае.

Включение может быть связано с рядом причин, от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

В текущем сезоне на счету 29-летнего нападающего 28 матчей и 30 очков (девять голов + 21 передача). В следующем матче "Вашингтон" должен сыграть 16 декабря с "Чикаго".

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