Жуков: российским спортсменам перед Олимпиадой в Пекине важно вспомнить победы в Токио

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российским участникам Олимпиады в Пекине 2022 года важно вспомнить успешное выступление соотечественников на летних Играх в Токио. Об этом заявил почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

В четверг в Госдуме открылась фотовыставка, посвященная олимпийским чемпионам и призерам Олимпийских игр в Токио. Российская команда заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

"Кажется, что совсем недавно мы все с замиранием сердца следили за Олимпийскими играми в Токио. Олимпиада многострадальная, ковид многое изменил в мире. Но соревнования прошли ярко, наша команда блестяще выступила на Олимпиаде, несмотря на то, что вместо гимна звучал Чайковский. Но от этого подвиги наших спортсменов никак не затушевывались, они звучали ярко. За наших спортсменов переживали больше в три раза, было одержано много ярких побед", - отметил Жуков.

"На носу уже пекинская Олимпиада, а кажется, что только вчера закончились Игры в Токио. Мне кажется, эти яркие фотографии, которые напоминают нам о прекрасных событиях в Токио, очень важны. Сегодня важно вспомнить об этих победах и пожелать нашим олимпийцам в Пекине не менее ярких впечатлений", - добавил почетный президент ОКР.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.