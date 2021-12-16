Тардиф планирует обсудить с профсоюзом игроков НХЛ тему участия в Олимпиаде

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф планирует обсудить с профсоюзом игроков Национальной хоккейной лиги тему участия в Олимпиаде. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Международного хоккейного форума.

Согласно договору с Международным олимпийским комитетом (МОК) и IIHF, игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в зимней Олимпиаде. По условиям соглашения, НХЛ может до 10 января отказаться отпускать хоккеистов в Пекин в случае ухудшения ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Ранее лига перенесла ряд матчей регулярного чемпионата в связи с большим количеством попаданий игроков НХЛ в ковид-протокол.

"Я общался с МОК и оргкомитетом, и мы продолжаем проводить работу по организации приезда игроков НХЛ, мы находимся в близком контакте с лигой. Да, у них есть беспокойство, поскольку много дел, связанных с положительными тестами и переносами игр. Но в этой ситуации свет все еще зеленый", - сказал Тардиф.

"У меня будет встреча с профсоюзом, и я думаю, мы сделаем все возможное. У нас есть план Б, но я не хочу его организовывать, поскольку я верю, что все получится. Ковид будет решать, приедут ли игроки или нет, но я сохраняю оптимизм", - добавил он.