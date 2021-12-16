Россиянка Буртасова стала пятой в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Австрии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Буртасова заняла пятое место в индивидуальной гонке на 15 км на третьем этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в австрийском Обертиллиахе.

Победу одержала шведка Элизабет Хёгберг, которая преодолела дистанцию за 43 минуты 44,4 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла представительница Германии Франциска Хильдебранд (отставание +5,7 секунд; 1 промах), тройку призеров замкнула норвежка Марте Йохансен (+35,7; 0). Буртасова допустила один промах и уступила победительнице 1 минуту 3 секунды.

Россиянка Анастасия Гореева заняла шестое место (+1.29,4; 2), Анастасия Шевченко стала девятой (+1.54,7; 1), Тамара Дербушева - 23-й (+3.55,4; 3), Екатерина Носкова - 29-й (+4.23,8; 5), Наталья Гербулова - 47-й (+5.27,9; 5).

После семи гонок на этапах Кубка IBU лидирующую строчку в общем зачете занимает Шевченко, которая набрала 292 очка. На второй позиции расположилась Хильдебранд (270 очков), на третьей - Хёгберг (232), Буртасова - на седьмой (194), Носкова - на 14-й (125), Гербулова - на 15-й (124), Гореева - на 16-й (124), Дербушева - на 47-й (41).