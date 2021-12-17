Этап Гран-при по художественной гимнастике пройдет в Москве с 18 по 20 февраля

ТАСС, 17 декабря. Этап серии Гран-при по художественной гимнастике состоится в Москве с 18 по 20 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Гран-при по художественной гимнастике проводится с 1994 года. Впервые Россия приняла один из этапов в 1998 году, он прошел в Москве. С 2000-го соревнования в российской столице проводятся ежегодно. В 2017 году один из этапов Гран-при прошел в Санкт-Петербурге.