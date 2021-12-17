Немов заявил, что в России необходимо повысить качество спортивного инвентаря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Молодым спортсменам необходимо тренироваться на качественном оборудовании, которое должно производиться в России. Об этом заявил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей в Совете федерации.

"Наши детские спортивные школы укомплектованы старым спортивным оборудованием, качественное и сертифицированное оборудование поставляется от иностранного производителя. Уровень подготовки спортсменов зависит от качественного инвентаря, и необходимо детей учить именно на качественном оборудовании. Российских аналогов пока нет, и на импортном оборудовании проводятся международные соревнования и внутрироссийские", - сказал Немов.

"Средняя доля закупок иностранного оборудования субъектами РФ в 2017-2020 годах составила более 50%. Бюджет многих детских [спортшкол] не позволяет делать такие закупки. У нас есть производство, разработки, предприниматели, но для этого необходима поддержка государства", - добавил четырехкратный олимпийский чемпион.

Также Немов подчеркнул, что хотел бы увидеть проведение в России чемпионата мира по спортивной гимнастике. "Я бы хотел, чтобы мы провели чемпионат мира по спортивной гимнастике, и под это дело было запущено производство нашего инвентаря", - заключил он.