Мележиков: решение о назначении Ваноли на пост главного тренера "Спартака" принял Федун

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун принимал конечное решение о назначении Паоло Ваноли главным тренером команды. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков.

В пятницу "Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Итальянский специалист подписал контракт до конца сезона-2022/23. 15 декабря команду покинул португалец Руй Витория.

"Процесс того, когда, кто вел, конкретизировать не буду, не имеет смысла. Конечное решение принял Леонид Арнольдович Федун после личного контакта, а кто и кого предложил, не столь важно. Леонид Арнольдович принял решение о выборе Паоло Ваноли - он председатель совета директоров, кандидатура была выдвинута им, совет директоров одобрил", - сказал Мележиков.

Ваноли ранее работал ассистентом Антонио Конте в итальянском "Интере" и английском "Челси", а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии. До этого Ваноли возглавлял юношеские команды Италии разных годов.