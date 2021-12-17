Колесников стал серебряным призером чемпионата мира на короткой воде

ТАСС, 17 декабря. /ТАСС/. Россиянин Климент Колесников стал серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине. Соревнования проходят в Абу-Даби.

Победу одержал американец Шейн Касас с результатом 49,23 секунды. Колесников преодолел дистанцию за 49,46 секунды. Третьим стал представитель Румынии Роберт Глинцэ (49,60).

Колесникову 21 год, он является двукратным чемпионом мира на короткой воде. Также на его счету серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр в Токио, серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, шесть побед на чемпионатах Европы.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится 21 декабря.