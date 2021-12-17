Агент Радила заявил, что хоккеист не планирует уходить из рижского "Динамо"

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший нападающий "Спартака", форвард рижского "Динамо" Лукаш Радил не планирует покидать латвийский клуб. Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Александр Черных.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что Радил перейдет в "Барыс" в обмен на денежную компенсацию с учетом того, что защитник клуба из Нур-Султана Даррен Диц перешел в ЦСКА.

"Никаких переговоров не было. Тем более что у игрока в контракте есть пункт, который не предусматривает обмен", - сказал Черных.

Радил в 2015-2018 и в 2020-2021 годах выступал за "Спартак". Самым результативным для него был регулярный сезон-2017/18, в котором он за 51 матч набрал 38 очков по системе "гол+пас" (16+22). В 38 матчах за "Динамо" в нынешнем сезоне он набрал 21 очко (7+14).

Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге закроется после 27 декабря.