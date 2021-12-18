Проверка Олимпиадой и чемпионатом мира. Как будет использоваться паспорт болельщика

Впервые Fan ID появился перед зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи и его можно назвать отечественным ноу-хау, так как ранее в мире подобная система, предусматривающая широкие возможности для болельщиков, включая иностранцев, не применялась. Россия впервые принимала зимнюю Олимпиаду, поэтому оргкомитет постарался приложить максимум усилий в плане безопасности соревнований. Fan ID был введен для того, чтобы с его помощью собирать данные по болельщикам в единую базу и тем самым предупреждать возможные преступления на объектах соревнований.

В дальнейшем паспорт болельщика применялся на Кубке конфедераций по футболу в 2017 году и на чемпионате мира по футболу годом спустя. В последний раз Fan ID на международном уровне применялся на матчах чемпионата Европы, проходивших в Санкт-Петербурге в июне 2021 года. При этом перед Евро не действовали Fan ID, которые были оформлены перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира, т. е. для покупки билетов паспорта болельщиков необходимо было получать заново. Fan ID будет обязателен и для посещения финала Лиги чемпионов по футболу 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.