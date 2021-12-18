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Проверка Олимпиадой и чемпионатом мира.
Футбол в России

Проверка Олимпиадой и чемпионатом мира. Как будет использоваться паспорт болельщика

© Александр Демьянчук/ТАСС
Рассказываем, для чего вводится Fan ID, как и на каких соревнованиях он может быть использован

В пятницу Госдума в третьем и окончательном чтении приняла правительственный законопроект о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на спортивные соревнования. Все болельщики с лета смогут попасть на арены только по предъявлению персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования, к которой будет прилагаться билет. Рассказываем, для чего вводится Fan ID, как и на каких соревнованиях он может быть использован.

Как появился паспорт болельщика

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Впервые Fan ID появился перед зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи и его можно назвать отечественным ноу-хау, так как ранее в мире подобная система, предусматривающая широкие возможности для болельщиков, включая иностранцев, не применялась. Россия впервые принимала зимнюю Олимпиаду, поэтому оргкомитет постарался приложить максимум усилий в плане безопасности соревнований. Fan ID был введен для того, чтобы с его помощью собирать данные по болельщикам в единую базу и тем самым предупреждать возможные преступления на объектах соревнований.

В дальнейшем паспорт болельщика применялся на Кубке конфедераций по футболу в 2017 году и на чемпионате мира по футболу годом спустя. В последний раз Fan ID на международном уровне применялся на матчах чемпионата Европы, проходивших в Санкт-Петербурге в июне 2021 года. При этом перед Евро не действовали Fan ID, которые были оформлены перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира, т. е. для покупки билетов паспорта болельщиков необходимо было получать заново. Fan ID будет обязателен и для посещения финала Лиги чемпионов по футболу 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

Как применяется

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На Олимпиаде, Кубке конфедераций, чемпионатах мира и Европы болельщики сначала покупали билет, после чего оформляли паспорт болельщика. Внешне Fan ID выглядел как небольшая ламинированная карточка с нанесенными на ней именем, фамилией и фотографией владельца, которую надо было предъявлять при входе на стадион. Заявление на выдачу Fan ID оформлялось онлайн, его можно было получить в специальных центрах выдачи. В соответствии с нынешним законопроектом Fan ID можно будет оформить на портале госуслуг, получить в многофункциональных центрах и, возможно, даже на самих стадионах.

Гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ. Основанием для этого может стать, например, "наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами России, или информации о намерении совершить соответствующие противоправные деяния". При этом болельщик может обжаловать аннуляцию Fan ID в суде.

На каких соревнованиях будет Fan ID

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В законопроекте указано, что правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, на которых идентификация участников и болельщиков является обязательно. Fan ID нужно будет показывать при входе. Решение о том, на каких именно турнирах будет обязательной идентификация, примет кабмин "с учетом особенностей отдельного вида спорта и в зависимости от уровня проведения спортивного соревнования". Но очевидно, что в первую очередь Fan ID будет использоваться на матчах чемпионата и Кубка России по футболу.

Вполне возможно, что паспорт болельщика будет обязателен для посещения матчей российских футбольных клубов в еврокубках и сборных. Fan ID могут использовать на чемпионате мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге. Уже точно известно, что Fan ID не будет использоваться на чемпионате мира по волейболу среди мужских команд, поскольку этот вид спорта не пользуется такой популярностью у болельщиков, как футбол.

Преимущества

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Во время проведения международных соревнований иностранный болельщик, имея Fan ID и билет, имел право на безвизовый въезд в Россию. Также с этим пакетом документов можно было бесплатно пользоваться общественным транспортом в день игры, а во время Кубка конфедераций и чемпионата мира - бесплатно ездить между городами, где проходили матчи, на специальных поездах. Ожидается, что иностранцы с Fan ID и билетом смогут попасть без визы и на финал Лиги чемпионов 2022 года.

Рустам Шарафутдинов

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