Латыпов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону во Франции

ТАСС, 18 декабря. Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в гонке преследования на дистанции 12,5 км на четвертом этапе Кубка мира. Соревнования проходят во французском Анси.

Первым стал француз Кентен Фийон-Майе, преодолевший дистанцию за 30 минут и 58,3 секунды и не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Латыпов отстал от лидера на 16,1 секунды и допустил два промаха. Тройку лучших замкнул норвежец Ветле Шостад Кристиансен (отставание 16,2 секунды; 0 промахов).