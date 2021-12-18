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Биатлон

Латыпов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону во Франции

Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе
Эдуард Латыпов EPA-EFE/Fredrik Sandberg
Описание
Эдуард Латыпов
© EPA-EFE/Fredrik Sandberg

ТАСС, 18 декабря. Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в гонке преследования на дистанции 12,5 км на четвертом этапе Кубка мира. Соревнования проходят во французском Анси.

Первым стал француз Кентен Фийон-Майе, преодолевший дистанцию за 30 минут и 58,3 секунды и не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Латыпов отстал от лидера на 16,1 секунды и допустил два промаха. Тройку лучших замкнул норвежец Ветле Шостад Кристиансен (отставание 16,2 секунды; 0 промахов).

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