Сборная Швеции победила чехов в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Шведские хоккеисты обыграли сборную Чехии со счетом 3:2 в матче Кубка Первого канала - второго этапа Евротура. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".
В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Густав Ридаль (6-я минута), Лукас Бенгтссон (45) и Тим Хеед (55), у чехов отличились Милан Гулаш (32) и Ян Коварж (37).
Ранее чешская команда проиграла сборной России (2:5) и в серии буллитов уступила команде Финляндии (2:3). Шведы в двух прошедших матчах проиграли сборным Канады (1:3) и России (0:1).
Позднее в воскресенье состоится завершающий матч розыгрыша Кубка Первого канала, в нем встретятся команды России и Финляндии, начало - 15:30 мск.
Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Россияне и финны по девять раз выигрывали турнир, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|10-5
|9
|2
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|7-3
|5
|3
|Канада
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-9
|3
|4
|Швеция
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|4-6
|3
|5
|Чехия
|3
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|6-11
|1
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Швеция
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|14-7
|12
|Россия
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|13-11
|9
|Финляндия
|4
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|11-7
|8
|Чехия
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|5
|11-24
|1