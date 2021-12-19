Сборная Швеции победила чехов в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Шведские хоккеисты обыграли сборную Чехии со счетом 3:2 в матче Кубка Первого канала - второго этапа Евротура. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".

В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Густав Ридаль (6-я минута), Лукас Бенгтссон (45) и Тим Хеед (55), у чехов отличились Милан Гулаш (32) и Ян Коварж (37).

Ранее чешская команда проиграла сборной России (2:5) и в серии буллитов уступила команде Финляндии (2:3). Шведы в двух прошедших матчах проиграли сборным Канады (1:3) и России (0:1).

Позднее в воскресенье состоится завершающий матч розыгрыша Кубка Первого канала, в нем встретятся команды России и Финляндии, начало - 15:30 мск.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Россияне и финны по девять раз выигрывали турнир, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.