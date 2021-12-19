Фазель заявил, что удивлен решению судьи засчитать шайбу Войнова в ворота финнов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Решение арбитра засчитать шайбу защитника сборной России по хоккею Вячеслава Войнова в ворота финнов в матче Кубка Первого канала вызывает удивление. Такое мнение журналистам высказал почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Сборная Финляндии по хоккею во второй раз стала победителем Кубка Первого канала

В воскресенье сборная России в овертайме со счетом 2:3 уступила команде Финляндии. На 57-й минуте встречи заброшенной шайбой отличился Войнов. Арбитр сначала зафиксировал помеху вратарю, но после просмотра видеоповтора шайба была засчитана.

"Это была отличная игра для просмотра, на маленькой площадке это смотрелось очень интересно, больше экшена, - сказал Фазель. - У обеих команд были моменты. Я был удивлен решению судьи засчитать гол в ворота сборной Финляндии. Там был контакт в кругу, но судья - единственный человек, который знает, почему принято такое решение".

"Мне очень понравилась ретроформа, у меня она вызвала много приятных воспоминаний", - добавил Фазель.

Подопечные Алексея Жамнова вышли на лед в новой белой ретроформе, которая была выполнена на основе той, в которой советская сборная стала победителем Олимпийских игр 1964 и 1968 годов. Ранее россияне выступали на турнире в красной экипировке, которая была стилизована под экипировку команды СССР на Олимпиаде 1956 года.