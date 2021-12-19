Терюшков: Павел Мамаев стал игроком футбольного клуба "Химки"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российский полузащитник Павел Мамаев стал игроком футбольного клуба "Химки". Об этом ТАСС сообщил член наблюдательного совета "Химок", член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

"Мы подписали контракт, его срок пока не разглашаем", - сообщил Терюшков.

Мамаеву 33 года. Он выступал за московские "Торпедо" (2005-2007) и ЦСКА (2007-2013), а также "Краснодар" (2013-2018). В составе ЦСКА он становился чемпионом России (2012/13), трижды выигрывал Кубок России (2008/09, 2010/11 и 2012/13), а также два раза становился обладателем Суперкубка России (2009, 2013). В сентябре 2019 года он подписал контракт с "Ростовом", срок этого соглашения истекает 31 декабря 2021 года.