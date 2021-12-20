Комиссия IWF объявила выговор президенту Федерации тяжелой атлетики России Агапитову

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Комиссия по этике и дисциплинарной ответственности Международной федерации тяжелой атлетики (EDC IWF) вынесла выговор президенту Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максиму Агапитову после разбирательства, связанного с жалобой бывшего генерального директора IWF Аттилы Адамфи. Об этом говорится в письме комитета, поступившем в распоряжение ТАСС.

В августе 2021 года Агапитов, тогда исполнявший обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), в письме и видео, опубликованных на сайте EWF и в соцсетях, заявил, что президент Федерации тяжелой атлетики Великобритании Мэтью Кёртен "нанес ущерб тяжелой атлетике", так как он "сформировал альянс с Адамфи, который даже не является членом тяжелоатлетической семьи". В письме, которое позднее было удалено с сайта EWF, также утверждалось, что Кёртен отправил Адамфи конфиденциальный проект новой конституции IWF, что является нарушением правил.

"Жалоба, поданная Аттилой Адамфи 8 октября 2021 года, в основном удовлетворена. Мы объявляем ответчику (Агапитову - прим. ТАСС) выговор за репутационный ущерб, причиненный заявителю. Настоящим ответчику предписывается удалить оспариваемое видео со всех платформ и выплатить истцу $7 тыс. в качестве компенсации за репутационный ущерб в течение семи дней с даты принятия этого решения", - говорится в сообщении.

Также в письме EDC IWF утверждается, что в видео были использованы "клеветнические слова" в адрес Адамфи, а содержание материала и формулировки, использованные в нем, "равносильны злоупотреблению служебным положением".