Шишкарев: Россия при подготовке к ЧЕ по гандболу использует опыт коллег из Испании

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Опыт проведения женского чемпионата мира по гандболу в Испании будет использован при подготовке к чемпионату Европы 2026 года в России. Об этом рассказал глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Чемпионат мира по гандболу в Испании завершился в воскресенье. Победителем турнира стала сборная Норвегии, обыгравшая в финале команду Франции (29:22). Российские гандболистки выбыли из розыгрыша турнира на четвертьфинальной стадии, проиграв норвежкам (28:34).

"Мы очень внимательно наблюдали за всеми процессами завершившегося чемпионата мира, как организационными, так и спортивными, - сказал Шишкарев. - В Испании наша делегация не просто гостила, теперь каждый большой турнир мы рассматриваем как один из этапов подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в 2026 году в России, будем обязательно в полной мере использовать опыт коллег, учитывать все нюансы, которые подметили в Испании. Уверен, что через пять лет проведем международный турнир, который с организационной точки зрения будет гораздо качественнее прошедшего чемпионата мира".

Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 20 декабря.