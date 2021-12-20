Все члены команды "Камаз-мастер" перед поездкой на "Дакар" привились от коронавируса

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Все члены российской команды "Камаз-мастер" перед ралли-марафоном "Дакар" привились от коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель команды Владимир Чагин.

"Мы все привились российскими прививками: "Ковиваком", "Спутником", приходилось летать в Европу и прививаться "Пфайзером". Саудовская Аравия недавно признала "Спутник". Мы все привиты и не по одному разу, с огромным количеством антител", - сказал Чагин.

"Организаторы международных масштабных соревнований адаптировались к этой ситуации. В прошлом году успешно провели гонку в условиях "пузыря", на гонку были допущены только здоровые спортсмены, коронавируса на бивуаке не было, доступ туда был сильно ограничен, перемещений внутри команды старались практически не совершать. Мы никуда не выходили, все с пониманием относились к этому, все дорожим своим здоровьем", - добавил глава команды.

"Дакар" пройдет с 2 по 14 января. 1 января состоится пролог гонки.