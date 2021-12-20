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Летние олимпийские виды спорта

Бородин завоевал серебро на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Россиянин установил европейский рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием
Илья Бородин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Илья Бородин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 20 декабря. Россиянин Илья Бородин стал вторым на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде. Соревнования проходят в Абу-Даби.

Бородин преодолел дистанцию за 3 минуты 56,47 секунды, установив юношеский рекорд мира и европейский рекорд. Обладателем золотой медали стал японец Дайя Сето (3.56,26), тройку призеров замкнул американец Карсон Фостер (3.57,99).

Бородину 18 лет, он является победителем чемпионата Европы 2021 года в Будапеште на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится 21 декабря.

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