Бородин завоевал серебро на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

ТАСС, 20 декабря. Россиянин Илья Бородин стал вторым на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде. Соревнования проходят в Абу-Даби.

Бородин преодолел дистанцию за 3 минуты 56,47 секунды, установив юношеский рекорд мира и европейский рекорд. Обладателем золотой медали стал японец Дайя Сето (3.56,26), тройку призеров замкнул американец Карсон Фостер (3.57,99).

Бородину 18 лет, он является победителем чемпионата Европы 2021 года в Будапеште на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится 21 декабря.