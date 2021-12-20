Великая переизбрана на пост председателя комиссии спортсменов ОКР

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая переизбрана на пост председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает служба информации ОКР.

Выборы прошли в понедельник на первом заседании комиссии в обновленном составе. В ноябре в комиссию спортсменов вошли олимпийский чемпион по легкой атлетике в беге на 800 м Юрий Борзаковский, двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова, бронзовый призер Олимпийских игр по парусному спорту Стефания Елфутина, двукратный олимпийский чемпион и главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина и серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Анастасия Фесикова.

"Благодарю всех за доверие и за отличную работу в предыдущем цикле. Приветствую вновь избранных в комиссию спортсменов Анастасию Фесикову и Стефанию Елфутину. У нас много интересных идей, которые можно реализовать при поддержке различных подразделений ОКР. Также хочу выразить благодарность почетному председателю нашей комиссии Ольге Брусникиной, которая за 12 лет проделала колоссальную работу, благодаря ей мы получили правильный вектор дальнейшего развития - это аспекты образования, создание комиссий спортсменов общероссийских спортивных федераций. Отдельная признательность президенту ОКР Станиславу Позднякову за личное внимание к нашей комиссии, за то, что мы имеем возможность учиться, развиваться и расширять свой кругозор, для нас это очень ценно", - сказала Великая.

"Во многих вопросах, требовавших решения в предыдущий, непростой период, вы сыграли ключевую роль. Сейчас много говорится о том, что спортсмены являются сутью и центром всего олимпийского движения, уверен, что в настоящий момент в этом аспекте от слов мы перешли в практическую плоскость. Спортсмены являются главным экспертным сообществом, от вашего восприятия и понимания, каким образом должен развиваться спорт, зависит судьба будущих поколений - тех, кто придет за нами. В предыдущем цикле мы часто встречались, говорили, строили планы, даже спорили, от этого эффективность нашей работы, на мой взгляд, очень возросла, а ее главным результатом стала возможность полноценного участия наших спортсменов в Олимпийских играх в Токио", - сказал Поздняков.

Великой 36 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях и трехкратным серебряным призером в личном турнире по сабле. Также в ее активе восемь золотых наград чемпионатов мира и 14 золотых медалей первенств Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

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