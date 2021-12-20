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Футбол в России

Умер бывший тренер "Крыльев Советов" и "Рубина" Виктор Антихович

Антиховичу было 76 лет

ТАСС, 20 декабря. Умер бывший футболист и главный тренер самарских "Крыльев Советов" и казанского "Рубина" Виктор Антихович. Об этом сообщает пресс-служба "Крыльев Советов".

Антиховичу было 76 лет. О причинах смерти не сообщается.

В период игровой карьеры Антихович выступал за "Спартак" из Йошкар-Олы (1967-1968, 1970-1971, 1972-1973), "Крылья Советов" (1969-1970), ростовский СКА (1971) и казанский "Рубин" (1975-1976). В качестве тренера он возглавлял "Крылья Советов" (1988-1993), сочинскую "Жемчужину" (1999), "Рубин" (2000-2001) и "Луч-Энергию" из Владивостока (2003-2004).

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