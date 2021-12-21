Более 1 млрд рублей было потрачено на подготовку российских спортсменов к Олимпиаде-2022

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены при подготовке к зимним Олимпийским играм в Пекине были обеспечены всем необходимым на общую сумму порядка 1,2 млрд рублей. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта России рассказал глава ведомства Олег Матыцин.

"Подготовка команд к Пекину вышла на заключительный этап, - сказал Матыцин. - Обращаем внимание ко всем деталям подготовки, российские спортсмены продолжают бороться за олимпийские лицензии. За четырехлетний цикл спортсмены были обеспечены всем необходимым на сумму порядка 1,2 млрд рублей".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.