Черышев заявил, что ему не хватило терпения для игры в основном составе "Реала"

ТАСС, 21 декабря. Российскому футболисту Денису Черышеву не хватило терпения для игры в основном составе испанского "Реала". Такое мнение полузащитник высказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"Думаю, мне не хватило терпения и немножко смирения. Когда главным тренером "Реала" в первый раз был Карло Анчелотти, мне предлагали остаться в качестве левого защитника. Я же хотел выходить на другой, своей позиции, но там имелись другие футболисты, намного выше меня уровнем", - сказал Черышев.

"Теперь понимаю: даже если бы играл мало, шансы сохранялись бы. Но к этому моменту уже стремился быть на поле постоянно, пусть даже в другой команде. Так получилось - и ни о чем не жалею. На своих ошибках надо учиться, чтобы больше их не совершать", - добавил футболист.

Черышеву 30 лет, он является воспитанником мадридского "Реала", за который играл в сезонах-2012/13 и 2015/16. Также полузащитник выступал за "Севилью", "Вильярреал", а в настоящее время является игроком "Валенсии". Футболист является победителем Лиги Европы и Лиги чемпионов, а также обладателем Кубка Испании.

В текущем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" в девяти матчах, отметившись двумя голевыми передачами. Всего он провел в чемпионате Испании 153 игры и забил 12 голов.