Глава World Athletics Коу выступил против спортивных бойкотов

ТАСС, 22 декабря. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу считает бессмысленными спортивные бойкоты, организация не будет отказываться от проведения своих соревнований в Китае в связи с разбирательством вокруг теннисистки Пэн Шуай. Об этом Коу заявил журналистам.

США, Канада, Австралия и Великобритания в декабре объявили дипломатический бойкот предстоящим Олимпийским играм в Пекине, свое решение они объяснили систематическим нарушением прав человека в Китае. Еще раньше Женская теннисная ассоциация (WTA) приостановила проведение соревнований в Китае из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай, которая в начале ноября обвинила высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. 21 ноября во время общения с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом она сообщила, что находится в безопасности и предпочитает проводить время с семьей и близкими.

"Могу сказать откровенно, что философски я выступаю против спортивных бойкотов, - сказал Коу, выступавший на московской Олимпиаде под флагом МОК из-за бойкота Игр со стороны Великобритании. - Я их испытал на себе, будучи спортсменом. Они никогда не приводили к тому, ради чего затевались. Дипломатические бойкоты не оказывали особенного влияния на спортсменов, это не самый сильный жест".

"Мы заботимся о благополучии всех спортсменов, это в нашем ДНК. Я считаю, что спортсмены вправе делиться своими переживаниями, и спорт не должен уклоняться от них. Но все же лучше быть в открытом диалоге, спорт всегда являлся очень важной частью дипломатии, и историей доказано, что он успешно выполнял свою роль", - добавил он.

Глава международной федерации подчеркнул, что World Athletics не намерена отказываться от проведения в следующем году в Китае этапа Бриллиантовой лиги. "Мы рады проводить свои соревнования по всему миру, - сказал Коу. - Очень важно, что Бриллиантовая лига проходит во всех ведущих легкоатлетических странах. Китай внес и вносит весомый вклад в историю легкой атлетики. Китай провел очень успешный чемпионат мира в 2015 году".

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Дипломатический бойкот стран не распространяется на спортсменов, они смогут выступить в соревнованиях.