В ЦСКА ожидают адекватного решения суда по ситуации с болельщиками на матче с "Зенитом"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба ЦСКА ожидает адекватного решения суда по разбирательству дела о нарушениях в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Об этом журналистам рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

"В процессе решения [устранения проблем]. Послезавтра заседание суда, протокол был отправлен, надеемся на адекватное решение", - сказал Бабаев.

28 ноября ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2. Во время игры болельщики московского клуба использовали пиротехнические изделия. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские после игры составили 51 административный протокол на болельщиков. Также в пресс-службе МВД России рассказали, что домашний стадион ЦСКА "ВЭБ-Арена" не соответствовал правилам безопасности. ЦСКА был наказан закрытием фанатской трибуны на два матча, один из которых условно.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.