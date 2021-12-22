В Федерации хоккея России изначально были готовы к отказу НХЛ от участия в Олимпиаде

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) изначально была готова к тому, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) откажется от участия в Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

В среду НХЛ объявила, что игроки лиги не будут участвовать в Олимпиаде. 19 декабря был опубликован отчет, согласно которому более 100 игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. В Олимпийских играх 2018 года хоккеисты НХЛ также не принимали участия.

"ФХР изначально была готова к тому, что НХЛ откажется от участия в Олимпиаде 2022 года, - сказал Ротенберг. - После Игр в Южной Корее на протяжении четырех лет мы работали по утвержденному плану в рамках нашей стратегии, план Б с участием в Олимпиаде хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассматривался нами наравне с планом А. Даже прошедшим летом, когда между Международным олимпийским комитетом (МОК), Международной федерацией хоккея (IIHF) и НХЛ было достигнуто рамочное соглашение, план Б рассматривался ФХР как максимально вероятный, хотя многие обозреватели рекомендовали переключиться на план А".

"Подчеркну, что со стороны Федерации хоккея России созданы все условия, чтобы национальная команда повторила золотой успех Пхёнчхана и защитила титул олимпийских чемпионов - первый для отечественного хоккея за 26 лет. Конечно, жаль, что хоккейный мир не увидит турнира с участием всех лучших, но это решение НХЛ никак не меняет нашу основную задачу и нашу стратегию. Замечу, что уже сегодня ФХР работает и над стратегией "Милан-2026". Молодежная сборная России под руководством Сергея Зубова и Олега Знарка вышла на финишную прямую подготовки к чемпионату мира в Канаде, уверены, что многие хоккеисты этой сборной включатся в борьбу за путевки на Олимпиаду-2026", - добавил Ротенберг.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.