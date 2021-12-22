Жуков: отсутствие игроков НХЛ снизит статус олимпийского хоккейного турнира в Пекине

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в какой-то мере снизит статус хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

В среду НХЛ сообщила, что игроки ее клубов не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года. Поводом для такого решения стало нарушение графика регулярного чемпионата НХЛ, вызванное вспышкой коронавируса в клубах.

"Обидно, конечно, хотелось посмотреть Олимпийские игры с участием всех лучших хоккеистов, - сказал Жуков. - Без участия игроков НХЛ статус олимпийского турнира в какой-то мере снижается. Но наша хоккейная сборная все равно будет сильной, будет претендовать на победу, в этом сомнений нет".

"Изначально решение было положительным, и если бы пандемия не развивалась таким образом, если бы не появился "омикрон", они поехали бы. Они хотят играть на Олимпиаде. Жаль, что так получилось. Очевидно, ситуация связана с тем, что пандемия распространяется высокими темпами, рисковать не хотят", - добавил собеседник агентства.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.