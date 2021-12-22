Третьяк: тренеры сборной России должны сформировать команду, способную выиграть Олимпиаду

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею поедет на Олимпиаду в Пекин с задачей выиграть золотые медали, для этого тренерский штаб должен сформировать сильную команду. Об этом ТАСС заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В среду НХЛ официально объявила, что ее игроки не выступят на Олимпиаде в Пекине.

"Олимпийские игры проходят всего раз в четыре года, поехать на них - мечта всех спортсменов. Игроки сборной России, выступающие в НХЛ, очень хотели приехать на Олимпиаду, сыграть за национальную команду. Жаль, что НХЛ не едете в Пекин, мы видим, что пандемия коронавируса не дала возможность провести хоккейный турнир Игр с участием всех сильнейших", - отметил Третьяк.

"Поэтому срабатывает план Б. Теперь Россия отправит на Олимпиаду сборную, которая будет сформирована из игроков КХЛ, мы уже видели прообраз этой команды на Кубке Первого канала, но и другие кандидаты имеют возможность попасть в окончательный состав. Задача у сборной России всегда одна - первое место, тем более что в Пекин едем в статусе действующих победителей Олимпиады. Теперь все в руках тренерского штаба сборной, главное, чтобы тренеры справились с формированием успешной команды, чтобы задача сборной России была решена", - добавил президент ФХР.

Предыдущая зимняя Олимпиада в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, Международная федерация хоккея и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады 2018 года стали российские хоккеисты, обыгравшие в финале команду Германии со счетом 4:3 в овертайме. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России выступит в группе B, стартовая встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля. 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, 12 февраля встретятся с чехами.