{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Третьяк: тренеры сборной России должны сформировать команду, способную выиграть Олимпиаду

Президент Федерации хоккея России отметил, что поехать на Игры - мечта всех спортсменов
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею поедет на Олимпиаду в Пекин с задачей выиграть золотые медали, для этого тренерский штаб должен сформировать сильную команду. Об этом ТАСС заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

На эту тему
Игроки НХЛ не выступят на Олимпиаде в Пекине
Игроки НХЛ не выступят на Олимпиаде в Пекине

В среду НХЛ официально объявила, что ее игроки не выступят на Олимпиаде в Пекине.

"Олимпийские игры проходят всего раз в четыре года, поехать на них - мечта всех спортсменов. Игроки сборной России, выступающие в НХЛ, очень хотели приехать на Олимпиаду, сыграть за национальную команду. Жаль, что НХЛ не едете в Пекин, мы видим, что пандемия коронавируса не дала возможность провести хоккейный турнир Игр с участием всех сильнейших", - отметил Третьяк.

"Поэтому срабатывает план Б. Теперь Россия отправит на Олимпиаду сборную, которая будет сформирована из игроков КХЛ, мы уже видели прообраз этой команды на Кубке Первого канала, но и другие кандидаты имеют возможность попасть в окончательный состав. Задача у сборной России всегда одна - первое место, тем более что в Пекин едем в статусе действующих победителей Олимпиады. Теперь все в руках тренерского штаба сборной, главное, чтобы тренеры справились с формированием успешной команды, чтобы задача сборной России была решена", - добавил президент ФХР.

Предыдущая зимняя Олимпиада в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, Международная федерация хоккея и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады 2018 года стали российские хоккеисты, обыгравшие в финале команду Германии со счетом 4:3 в овертайме. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России выступит в группе B, стартовая встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля. 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, 12 февраля встретятся с чехами.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
В Федерации хоккея США надеются собрать команду, которая поборется за золото Олимпиады
В среду стало известно, что Олимпийские игры 2022 года пройдут без участия игроков Национальной хоккейной лиги
В Федерации хоккея США надеются собрать команду, которая поборется за золото Олимпиады
Читать полностью