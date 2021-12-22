Правительство РФ выделит 199,98 млн рублей для возмещения расходов на фан-зоны Евро-2020

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации выделит Министерству спорта РФ 199,98 млн рублей из резервного фонда на оказание финансовой помощи для возмещения расходов бюджета города Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение реализации мероприятий для болельщиков во время чемпионата Европы по футболу 2021 года. Соответствующее постановление правительства РФ размещено в среду на официальном портале правовой информации.

Чемпионат Европы по футболу прошел с 11 июня по 11 июля 2021 года. Санкт-Петербург принял семь матчей турнира.

"Выделить в 2021 году Минспорту России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету города Санкт-Петербурга на оказание разовой финансовой помощи для возмещения расходов бюджета города Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение реализации мероприятий по созданию зоны болельщиков для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу на Дворцовой площади и футбольной деревни на Конюшенной площади бюджетные ассигнования в размере 199,98 млн рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду, что результатом реализации указанных мероприятий является создание зоны болельщиков и футбольной деревни финального турнира чемпионата Европы по футболу", - говорится в документе.

Сообщается, что Минспорту РФ необходимо обеспечить заключение соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету города Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований не позднее 24 декабря. Также министерство спорта должно будет осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с предоставлением доклада в правительство Российской Федерации до 1 февраля 2022 года.