"План Б". Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекине

ТАСС, 23 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков (NHLPA) официально объявили о том, что их спортсмены не будут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Причиной этому стало большое количество хоккеистов, попавших в ковид-протокол (свыше 130), а также массовый перенос матчей регулярного чемпионата.
Об этом решении говорилось уже несколько недель из-за стремительного увеличения числа хоккеистов, находящихся в ковид-протоколе НХЛ. Включение в этот список может быть связано с рядом причин, от теста на коронавирус с положительным результатом до контакта с риском заражения. В связи с этим в массовом порядке стали переноситься матчи чемпионата, а рождественский перерыв, который должен был начаться после игр 24 декабря, стартовал на день раньше.
Еще в начале сентября НХЛ и Международная федерация хоккея (IIHF) объявили о том, что игроки из-за океана примут участие в Олимпиаде, также был опубликован календарь регулярного чемпионата с предусмотренной паузой на Игры. Однако при соглашении с IIHF и Международным олимпийским комитетом было оговорено, что до 10 января НХЛ может отозвать свое решение в случае неблагоприятной обстановки, связанной с ковидом. Тянуть до этого числа лига, которая ориентировалась на мнение профсоюза, не стала. Игроки, возможно, и хотели поехать на Олимпиаду, но их отпугнуло то, что согласно местному протоколу, в случае положительного результата теста необходимо уйти на 21-дневный карантин без каких-либо компенсаций от НХЛ.
Решение было официально объявлено в среду в 18:00 мск. "К сожалению, учитывая серьезное нарушение графика регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с ковидом, участие в Олимпийских играх больше невозможно. 50 игр уже были отложены. Мы, безусловно, признаем и ценим усилия, прилагаемые Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и организационным комитетом Олимпиады в Пекине по приему игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не позволяют нам продолжить работу, несмотря на все усилия", - приводятся в пресс-релизе слова комиссара НХЛ Гэри Беттмэна.
Он отметил, что НХЛ планирует использовать доступные даты с 6 по 22 февраля, на которые приходится пауза, чтобы провести перенесенные матчи. Также в своих заявлениях лига и NHLPA отметили, что "с нетерпением ждут" Олимпийских игр 2026 года - участие в них было согласовано с профсоюзом при подписании нового коллективного соглашения.
Без изменений в тренерском штабе Жамнова
В начале октября все участники мужского олимпийского турнира, кроме хозяев, назвали имена трех ведущих игроков, которые поедут в Пекин. Как правило, это были представители НХЛ. Сборная России включила тогда в состав вратаря Андрея Василевского, а также форвардов Александра Овечкина и Никиту Кучерова. Из-за решения НХЛ национальной команде и Федерации хоккея России (ФХР) придется работать по запасному плану.
"Мы все-таки надеялись, что игроки НХЛ поедут, - сказал ТАСС главный тренер сборной России Алексей Жамнов. - Со спортивной точки зрения турнир был бы интересней, но олимпийская медаль есть олимпийская медаль, поэтому готовимся. Мы разберемся с тренерским штабом, с тренером по физподготовке, составим план подготовки".
Жамнов также отметил, что изменений в тренерском штабе, который подбирался с учетом выступления на Олимпиаде игроков НХЛ, не будет. В частности, продолжит работу бывший тренер "Питтсбурга" Сергей Гончар и менеджер команды Илья Ковальчук. Лишь Евгения Набокова, который трудится в "Сан-Хосе", сменит Сергей Наумов из ЦСКА, уже работавший на Кубке Первого канала.
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что федерация изначально была готова к отказу НХЛ от участия в Олимпиаде 2022 года. "После Игр в Южной Корее на протяжении четырех лет мы работали по утвержденному плану в рамках нашей стратегии, план Б с участием в Олимпиаде хоккеистов Континентальной хоккейной лиги рассматривался нами наравне с планом А. Даже прошедшим летом, когда между Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и НХЛ было достигнуто рамочное соглашение, план Б рассматривался ФХР как максимально вероятный, хотя многие обозреватели рекомендовали переключиться на план А", - сказал ТАСС Ротенберг.
"Пандемия еще не закончилась"
Как и на Олимпиаде 2018 года, большим количеством игроков теперь будет представлена КХЛ. Главное, чтобы никто из игроков лиги не оказался на 21-дневном карантине.
"Мы с сожалением узнали о том, что игроки НХЛ не будут принимать участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Понимаем сложности наших коллег из НХЛ, связанные с распространением коронавируса при проведении сезона, - сказал ТАСС президент КХЛ Алексей Морозов. - Пандемия еще не закончилась, поэтому всем в КХЛ надо продолжать неукоснительно следовать положению о COVID-19, чтобы игроки лиги смогли представить свои сборные на ближайшей Олимпиаде".
Таким образом, уже вторая зимняя Олимпиада подряд пройдет без игроков сильнейшей лиги мира. В 2018 году представители НХЛ не участвовали в Играх в Пхенчхане, поскольку сторонам не удалось договориться, в частности, о сумме страховок, да и лига не видела больших перспектив в плане своих бизнес-интересов в Южной Корее.
Согласно плану Б, сборная России должна собраться в Новогорске после наступления паузы в регулярном чемпионате КХЛ. Возможно, за время сбора до 1 февраля будет сыгран контрольный матч, после чего команда отправится в Пекин, где проведет еще один сбор до 8 февраля. 9 февраля подопечные Жамнова стартуют на групповом этапе олимпийского турнира матчем со швейцарцами. 11 февраля они проведут игру с датчанами, 12-го - с чехам.