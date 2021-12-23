"План Б". Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекине

ТАСС, 23 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков (NHLPA) официально объявили о том, что их спортсмены не будут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Причиной этому стало большое количество хоккеистов, попавших в ковид-протокол (свыше 130), а также массовый перенос матчей регулярного чемпионата.

Об этом решении говорилось уже несколько недель из-за стремительного увеличения числа хоккеистов, находящихся в ковид-протоколе НХЛ. Включение в этот список может быть связано с рядом причин, от теста на коронавирус с положительным результатом до контакта с риском заражения. В связи с этим в массовом порядке стали переноситься матчи чемпионата, а рождественский перерыв, который должен был начаться после игр 24 декабря, стартовал на день раньше.

Еще в начале сентября НХЛ и Международная федерация хоккея (IIHF) объявили о том, что игроки из-за океана примут участие в Олимпиаде, также был опубликован календарь регулярного чемпионата с предусмотренной паузой на Игры. Однако при соглашении с IIHF и Международным олимпийским комитетом было оговорено, что до 10 января НХЛ может отозвать свое решение в случае неблагоприятной обстановки, связанной с ковидом. Тянуть до этого числа лига, которая ориентировалась на мнение профсоюза, не стала. Игроки, возможно, и хотели поехать на Олимпиаду, но их отпугнуло то, что согласно местному протоколу, в случае положительного результата теста необходимо уйти на 21-дневный карантин без каких-либо компенсаций от НХЛ.

Решение было официально объявлено в среду в 18:00 мск. "К сожалению, учитывая серьезное нарушение графика регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с ковидом, участие в Олимпийских играх больше невозможно. 50 игр уже были отложены. Мы, безусловно, признаем и ценим усилия, прилагаемые Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и организационным комитетом Олимпиады в Пекине по приему игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не позволяют нам продолжить работу, несмотря на все усилия", - приводятся в пресс-релизе слова комиссара НХЛ Гэри Беттмэна.

Он отметил, что НХЛ планирует использовать доступные даты с 6 по 22 февраля, на которые приходится пауза, чтобы провести перенесенные матчи. Также в своих заявлениях лига и NHLPA отметили, что "с нетерпением ждут" Олимпийских игр 2026 года - участие в них было согласовано с профсоюзом при подписании нового коллективного соглашения.

Без изменений в тренерском штабе Жамнова

В начале октября все участники мужского олимпийского турнира, кроме хозяев, назвали имена трех ведущих игроков, которые поедут в Пекин. Как правило, это были представители НХЛ. Сборная России включила тогда в состав вратаря Андрея Василевского, а также форвардов Александра Овечкина и Никиту Кучерова. Из-за решения НХЛ национальной команде и Федерации хоккея России (ФХР) придется работать по запасному плану.